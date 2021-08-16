Невиданный позор США: Из Афганистана американцы бежали, сжигая звездно-полосатые флаги

Вертолет армии США покидает Кабул Фото: REUTERS

Дональд Трамп призвал Джо Байдена немедленно подать в отставку - такого унижения Соединенных Штатов Америки, которое устроили им талибы* (члены запрещенной в РФ террористической организации) в минувшие выходные в Кабуле, не было 46 лет. В апреле 1975 года американцы бежали из Сайгона - поднимаясь в вертолеты прямо с крыши своего посольства. И вот опять…

Сотрудники дипмиссии США в Кабуле получили команду перед тем, как эвакуироваться из страны, срочно сжечь все - документы и даже звездно-полосатые флаги. Вот теперь и ломай голову: надругались они над флагом своей страны или спасли - от надругательства чужаков-талибов*? Как ни крути, а привыкшим повсюду чувствовать себя хозяевами положения американцам пришлось пережить небывалое унижение поспешным и бесславным бегством.

Президент Байден объявляет о выводе войск из Афганистана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А ведь не далее как 8 июля Байден давал пресс-конференцию в Белом доме, разъясняя, почему и как американцы выводят свои войска из Афганистана. И на вопрос, не видит ли он каких-либо параллелей между нынешним выводом войск и тем, что случилось во Вьетнаме, уверенно ответил: «Абсолютно никаких. Ноль». Вообще та пресс-конференция Байдена сейчас способна обернуться для него имиджевой катастрофой - если ее напрочь не «замолчат» поддерживающие демократов СМИ. Потому что не может президент самой мощной страны мира так ошибаться в оценке ситуации в стране, которую американцы, как они считали, контролировали 20 лет.

Всего неделю назад Байден заверял, что, как и обещал, завершит вывод американских войск из Афганистана 31 августа. И что вывод проходит по плану и организованно. Но при этом он прислушивается к мнению военных, которые советуют действовать быстро. «В этом смысле скорость - это безопасность», - пояснил президент США. Но, как видим, пришлось ускориться, потому что «Талибан»* оказался проворнее американцев и заявился в Кабуле гораздо раньше, чем его там ждали.

Дым над зданием посольства США в Кабуле. Фото: REUTERS

А ведь этого не должно было быть! Байден на той пресс-конференции объяснял уверенно и обстоятельно: США вместе с союзниками по НАТО подготовили и вооружили афганскую армию и силы безопасности - около 300 тысяч бойцов. Их снабдили всем необходимым, включая современное вооружение. Никаких сомнений, кто кого, талибы* или армия гражданских властей в Кабуле, у президента США не было. Он даже осаживал особо настойчивых журналистов, донимавших его вопросами о талибах*:

- Господин президент, вы доверяете «Талибану»*?

- Это глупый вопрос… Нет. Но я верю в возможности военных Афганистана, которые лучше обучены, лучше оснащены и более компетентны в ведении боевых действий.

Действительно, как можно задавать такие дурацкие вопросы, когда Байден уже сказал: афганская армия - 300 тысяч отменных вояк, да еще у них и боевая авиация, а у талибов* - каких-то жалких 75 тысяч боевиков. Неужели не ясно?

Всего неделя - и все заверения главы Белого дома лопнули, как мыльные пузыри. Победа «Талибана»*, который уже объявил, что в Афганистане наконец-то наступил мир, и постыдное бегство с сжиганием собственных флагов американцев не просто бросают тень, а сильно подрывают другие, более «масштабные» заявления Байдена. Например, о том, что США добились своих целей в Афганистане и теперь займутся другими, гораздо более серьезными угрозами - в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. И о том, что теперь Америке надо сосредоточить главные силы для того, чтобы принять стратегический вызов Китая и других стран, от которых реально зависит ее будущее.

В столице Афганистана - хаос и паника. Фото: REUTERS

Тезис о необходимости «укрепить силы» для борьбы с новыми угрозами (Россия, хоть Байден ее не назвал, уже прочно закрепилась для американцев в этом качестве) ну никак не подкрепляется кадрами экстренной эвакуации американцев из Афганистана. Бегущие армии обесценивают слова политиков. Талибы, отказавшись от участия в переходном правительстве, собираются править в стране самостоятельно. США явно в замешательстве, составленная под их руководством военно-политическая партитура выхода из афганского кризиса просто провалилась.

В посольстве России в Кабуле, до последнего времени, наоборот, сохраняли полное спокойствие. Талибы* заверили, что русские дипломаты могут работать, как раньше. Но из-за сложившейся крайне неопределенной ситуации в Афганистане часть сотрудников нашей дипмиссии все же покинула страну.

Как могут развиваться события в Афганистане дальше, чем они могут угрожать безопасности России и ее соседей? На этот вопрос «КП» ответил ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Михайлович Иванов.

- Россиян и жителей Центральной Азии пугают выходом талибов* на границы постсоветского пространства, их неминуемым вторжением в страны Центральной Азии, созданием нового «Исламского халифата», активизацией сил международного терроризма в регионе. Якобы талибы* с приходом к власти в Кабуле непременно станут угрожать безопасности стран Центральной Азии и России. Хочу напомнить, что движение «Талибан»* является чисто афганским оппозиционным движением с радикальными исламистскими взглядами суннитского толка, но без претензий на экспансию в регионе или на завоевание мирового господства. В отличие от «Аль-Каиды»* и «Исламского государства»*, талибы* не провозглашают джихад (войну с неверными) по всему миру.

Талибы взяли Кабул без сопротивления. Фото: REUTERS

- Можно ли доверять обещаниям, которые сейчас дают лидеры «Талибана»*?

- За 20 лет присутствия войск США и НАТО в Афганистане движение «Талибан»* претерпело значительные идейные и организационные изменения. Его новое руководство давно уже дистанцировалось от «Аль-Каиды»*, добивается снятия с себя ярлыка террористической организации и легализации как политической силы и полноправного представителя афганского народа. Если раньше талибы опирались в основном на пуштунские племена и миллионы афганских беженцев в пакистанском приграничье, то сейчас они весьма активно работают и взаимодействуют с национальными меньшинствами страны (узбеки, таджики, туркмены, киргизы, другие). Не исключено, что совсем скоро правительство талибов* в Афганистане запросит в Москве агреман на своего дипломатического представителя (посла) в Российской Федерации.

* Террористические организации и движения, запрещенные в РФ.

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