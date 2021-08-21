В Конгрессе США предложили объявить Байдену три импичмента Фото: REUTERS

Скандально известная в США Марджори Тейлор Грин предложила конгрессу объявить сразу три импичмента действующему президенту страны Джо Байдену, в том числе и за ситуацию в Афганистане.

Республиканка из штата Джорджия сообщила, что внесла на рассмотрение конгресса проекты резолюций об отстранении Байдена от власти за то, что он якобы бросил около 10 тысяч американцев под властью "Талибана"*.

- Всего за полгода власти Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира. Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент, - говорится в заявлении конгрессвумен.

Грин добавила, что еще два импичмента нужно объявить Байдену за нарушение иммиграционного законодательства, в результате чего возник кризис на южной границе США. Также она обвинила его в присвоении законодательных полномочий вопреки позиции верховного суда, продлив мораторий на выселение арендаторов жилья.

Ранее экс-президент Америки Дональд Трамп заявил, что нынешнему лидеру Штатов Джо Байдену следовало бы извиниться перед своими гражданами за то, как осуществляется вывод войск США из Афганистана. Также он отметил, что Байден позволил попасть в руки "Талибана"* военному оборудованию и технике, стоимость которых исчисляется миллиардами долларов.

*Запрещенная в России террористическая организация