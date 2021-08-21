Талибы* избили британца и его жену при эвакуации из Афганистана

Боевики "Талибана"* избили британца и его жену при эвакуации из Афганистана Фото: REUTERS

Боевики движения "Талибан"* избили гражданина Великобритании и его супругу при попытке эвакуироваться из Афганистана. Об этом пишет газета Independent.

Мужчина рассказал, что получил от посольства письмо с указанием прибыть в отель в Кабуле, где собирают британцев для дальнейшей эвакуации. Однако на первом же КПП талибы* его с женой и приказали ему вернуться домой.

- Мы показали им наши документы, электронные письма, информацию от МИД, но талибы на нас напали, потому что знали, что мы бежим из страны. Они сказали, что нет никакого способа нам добраться до отеля и что мы должны вернуться, или они будут стрелять, — цитирует британца газета.

Мужчина также рассказал о проблемах при проезде иностранцев в аэропорт Кабула. По его словам, когда его безопасность обеспечивают военные США, беспрепятственно в аэропорт пускают только американцев.

Ранее появилась информация, что талибы* блокируют доступ к аэропорту Кабула для афганцев, которые хотят покинуть страну. Ранее они выставили свои патрули в нескольких километрах от аэропорта столицы Афганистана. В пятницу, 20 августа, самолет компании "Пакистанские международные авиалинии" эвакуировал около 350 человек в Исламабад. Также в Кабуле приземлился еще один самолет из Пакистана для эвакуации афганцев и иностранных граждан, работавших в международных организациях.

*Запрещенная в России террористическая организация