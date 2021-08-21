"Талибан"* представит новую систему управления Афганистаном в ближайшие недели

Талибы* представит новую систему управления Афганистаном в ближайшие недели Фото: REUTERS

Представитель "Талибана"* сообщил, что движение вскоре представит новую систему управления Афганистаном.

- Эксперты в области права, религии и внешней политики намерены представить новую систему управления (страной) в ближайшие недели, — сказал он в интервью агентству Reuters.

Новая форма правления будет защищать интересы всего населения страны, отметил представитель талибов*. Сейчас движение обсуждает обеспечение вывода западных войск из Афганистана на мирных условиях.

Ранее высокопоставленный представитель движения "Талибан"* Вахидулла Хашими заявил, что в Афганистане не будет демократии. Новым лидером страны станет предводитель талибов* Хайбатулла Ахундзада. По словам Хашими, представители движения не будут обсуждать, какая именно политическая система нужна стране, "поскольку ответ на этот вопрос ясен". Афганцы будут жить по законам шариата.

*Запрещенная в России террористическая организация