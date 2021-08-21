Фитнес-клубы России запустили программу по реабилитации после коронавируса

Российские фитнес-клубы запустили программу по реабилитации после коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Член Общественного совета при Минздраве РФ Елена Силина сообщила, что российские фитнес-клубы запустили программу по реабилитации после коронавирусной инфекции в 37 регионах страны.

- В 37 регионах страны фитнес-клубы запустили данный продукт на основе профессиональных знаний специалистов отрасли. Исследования среди клиентов показали, что от 40-60% посетителей перенесли коронавирусную инфекцию, — цитирует Силину ТАСС.

По ее словам, коллаборация фитнеса и медицины станет трендом ближайших лет. Силина отметила, что пандемия нанесла существенный удар по отрасли, но открыла новые направления.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова рассказала о том, какие продукты помогут организму человека восстановиться после перенесенного COVID-19. По ее словам, прежде всего стоит помнить о правильном питании. В рацион нужно включить цельнозерновые продукты, бобовые, а также не менее пяти порций фруктов, овощей и ягод. Еще нужно употреблять рыбу и кисломолочные продукты. Однако красная икра не поможет быстрее поправиться после коронавируса.