Аналитики спрогнозировали снижение цен на продукты в России

Специалисты спрогнозировали снижение цен на продовольствие в России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты ожидают снижения цен на продовольствие в российских магазинах. Как рассказал аналитик ФГ "Финам" Артемий Шамшуков, поступление нового урожая на магазинные полки на некоторое время снизит цены.

Он добавил, что снижение продовольственной инфляции ожидается и в следующем месяце. Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева выразила согласие с этим мнением.

- Политика сдерживания цен на продовольственные товары пока действует, а это значит, что ритейлеры — а это все-таки очень крупный бизнес — могут теоретически немного сократить свои прибыли, но это точно никак не отразится на их дальнейшей деятельности, — приводит слова специалиста газета "Известия".

Напомним, осенью в России могут снизиться цены на бензин. Это произойдет в том случае, если топливные компании выполнят рекомендации Минэнерго и ФАС – ведомствам рекомендовали в III квартале 2021 года повысить объем продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1 п.п. Экономисты полагают, что увеличение предложения на бирже может превысить спрос и тогда нетбек начнет снижаться. Как следствие, продавцы переориентируются на внутренний рынок, но и здесь увеличивающие объемы топлива приведут к снижению розничных цен.