Геннадий Онищенко спрогнозировал рост заболеваемости гриппом осенью Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший главный санитарный врач РФ, первый заместитель предателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что осенью страна может столкнуться с ростом заболеваемости гриппом.

- Мы в этом году можем ожидать очень серьезный подъем заболеваемости гриппом. <...> В прошлом году грипп у нас прошел как-то на втором плане, потому что были достаточно жесткие меры по (коронавирусным) ограничениям, даже масочный режим кое-где работал. И это, конечно, в том числе профилактировало грипп, — приводит слова Онищенко ТАСС.

Он напомнил, что в стране началась вакцинация от гриппа. По мнению Онищенко, в первую очередь необходимо прививать школьников, а также вакцинированных от коронавирусной инфекции или переболевших.

Ранее американские ученые провели исследование и выяснили: люди, привитые от гриппа в сроки от полугода до двух недель перед встречей с коронавирусной инфекцией, статистически значимо реже имели тяжелые осложнения. Вместе с тем, важно понимать, что результаты исследования показали все-таки не прямую причинно-следственную связь "привился от гриппа - легче перенесешь коронавирус", признают ученые. Речь идет о корреляции, или совпадении данных по наблюдениям за больными.