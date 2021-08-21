Минобороны РФ: учения "Запад-2021" покажут, что не нужно беспокоить русского медведя

Министерство обороны РФ: учения "Запад-2021" покажут, что не нужно беспокоить русского медведя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов выразил уверенность, что военные учения "Запад-2021" укажут западным странам на бесполезность наращивания сил у российских границ.

- Они эти хотят нам сказать, что существует проекция военного блока для калиниградского анклава, чтобы мы это чувствовали и понимали. Мы готовы к этим намекам и ясно им это дали понять. Полагаю, что в ходе учений "Запад-2021" мы еще раз попытаемся нашим партнерам показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя, — заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, что Россия и Белоруссия проведут учения осенью 2021 года. Маневры направлены на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства.

В июле 2021 года Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран - участниц ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) заявил, что военные маневры "Запад - 2021" носят сугубо оборонительный характер. При этом он отметил, что Россия и Белоруссия выступают за развитие взаимодействия в сфере обороны, обеспечивающее своевременное и эффективное реагирование на весь спектр угроз безопасности.