Актер Валерий Гаркалин попал в больницу с травмой головы

Валерия Гаркалина госпитализировали с травмой головы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский актер, звезда фильма "Ширли-Мырли" Валерий Гаркалин был госпитализирован бригадой скорой помощи в НИИ имени Склифосовского.

Как сообщает "Пятый канал", артист получил травму, когда отдыхал в одном из заведений города Москвы. Предположительно, Гаркалин упал и получил травму головы.

Источник газеты "Известия", подтвердил информацию о госпитализации. Однако актера уже отправили домой. Подробностей о случившемся пока нет.

Валерий Гаркалин — советский и российский актёр, театральный педагог, Народный артист Российской Федерации, профессор РАТИ. Популярность артисту принесли роли в фильмах "Ширли-Мырли", "Восьмое марта", "Бедная Саша", "Ландыш серебристый" и "Аленький цветочек".

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