Мошенники крадут личные данные россиян, предлагая "бесплатную пиццу" от банков

У россиян крадут личные данные, предлагая "бесплатную пиццу" от банков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники под видом розыгрыша "бесплатной пиццы" от банков стали красть личные данные россиян. Об этом сообщила компания по информационной безопасности Infosecurity у себя в Telegram.

Так, на специальных сайтах жертв просят ввести номер банковской карты и номер телефона, а после этого дважды передать злоумышленникам код из СМС.

Как сообщил руководитель блока специальных сервисов Infosecurity Сергей Трухачев, для такой схемы преступники используют названия как минимум двух крупных российских банков. Подобные сайты стали появляться примерно в середине июля. По состоянию на 19 августа, существовало более десяти доменных имен, связанных с подобными схемами обмана, пишет РБК.

Ранее руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказала, что мошенники начали запугивать жителей России уголовными делами. Преступники звонят россиянам и сообщают, что их деньгами заинтересовались мошенники, поэтому их необходимо перевести на "резервный счет". У жертвы спрашивают адрес электронной почты, куда высылают фальшивые письма из банка и Центробанка, где указаны реквизиты "резервного счета". Если россиянин пытается дозвониться до банка, то ему присылают письма якобы из прокуратуры, ФССП, Пенсионного фонда, где угрожают уголовной ответственностью "за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ".