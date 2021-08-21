Железняк назвал переговоры Путина и Меркель примером прямого разговора

В Государственной думе назвали переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель примером прямого разговора Фото: REUTERS

Член комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк заявил, что прошедшие переговоры президента России Владимира Путина и его немецкого коллеги Ангелы Меркель являют примером прямого разговора двух стран.

- Встреча президента России Владимира Путина и уходящей с поста канцлера Германии Ангелы Меркель останется в истории российско-германских отношений как пример очень прямого разговора стран, имеющих противоречия, но умеющих вести конструктивный диалог, — цитирует Железняка РИА Новости.

Он добавил, что России и Германия имеют схожие позиции по ключевым вопросам мировой повестки. Это касается ситуации в Афганистане, миграционного кризиса в Европе и двухсторонних отношений.

Напомним, Владимир Путин и Ангела Меркель провели переговоры 20 августа в Кремле. Диалог двух лидеров в общей сложности продлился 2 часа 55 минут, после чего они дали пресс-конференцию. Путин заявил, что встреча, как всегда, прошла в конструктивной деловой обстановке. Меркель также отметила, что рада конструктивному диалогу между Россией и Германией, несмотря на то, что их позиции не всегда совпадают.