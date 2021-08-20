Меркель улетела из Москвы после переговоров с Путиным

Ангела Меркель улетела из Москвы после переговоров с Владимиром Путиным Фото: Елена КРИВЯКИНА

Ангела Мерель улетела из Москвы после переговоров с Владимиром Путиным. Канцлер Германии вылетела из правительственного аэропорта Внуково-2.

Переговоры двух лидеров в общей сложности продлились 2 часа 55 минут, после чего они дали пресс-конференцию. Путин заявил, что встреча, как всегда, прошла в конструктивной деловой обстановке.

Меркель также отметила, что рада конструктивному диалогу между Россией и Германией, несмотря на то, что их позиции не всегда совпадают.

В ходе переговоров политики обсудили непростую ситуацию в Афганистане, Минские соглашения и обстановку в Донбассе, а также газопровод "Северный поток - 2".

Это был последний визит Меркель в Россию в статусе канцлера Германии. Уже в этом сентябре в ФРГ пройдут выборы нового лидера, в которых Меркель решила не участвовать.

Через 2 дня, 22 августа, она отправится в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.