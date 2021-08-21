Китай провел испытания ракет нового типа

Китайская армия показала испытания ракет нового типа Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Центральное телевидение КНР сообщило о учениях ракетных войск Народно-освободительной армии Китая, где испытали ракету с обычной боевой частью нового типа.

Телеканал сообщил, что первая неядерная ракетная бригада ракетных войск китайской армии преодолела суровые природные условия и сложные электромагнитные помехи. После этого она осуществила быстрое реагирование в пустыне и произвела успешный запуск двух новых ракет.

Обе ракеты успешно поразили цели на расстоянии в несколько сотен километров, уничтожив ключевые узлы связи системы обороны условного противника.

Отмечается, что испытания значительно повысили наступательный и оборонительный уровень системы ракетных войск. При этом названия и характеристики ракет не раскрываются.

Ранее заместитель директора Управления военными гиперзвуковыми проектами США Роберт Страйдер рассказал, что Америка ведет разработку гиперзвуковой ракеты "Темный орел". Страйдер заявил, что новая ракета является гиперзвуковым оружием большой дальности и, предположительно, будет у американской армии в 2023 году. Предполагается, что все боеголовки будут размером в 34 дюйма. Отмечается, что к созданию ракеты Пентагон подтолкнули успехи российского и китайского военно-промышленных комплексов в области гиперзвукового оружия.