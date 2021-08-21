В России выявлена 21 тысяча случаев заражения коронавирусом 21 августа 2021 года

В России выявлена 21 тысяча случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 21 тысячу случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии было зафиксировано 6 726 523 случая заражения.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 21 000 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 832 (8,7%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперштаба.

Лидером по показателю стала Москва, где заболело 1852 человека. Вторым идет Санкт-Петербург — 1665 случаев. Московская область стала третьей (1119 случаев).

Также за сутки зафиксировали 797 летальных исходов. Из больницы выписали 20 647 россиян.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 43 миллионов россиян уже сделали прививку от коронавируса. Однако в ведомстве считают, что этой цифры недостаточно. По словам Мурашко, в России есть регионы, где вакцину от COVID-19 получило более 60% взрослого населения. В их числе Чеченская Республика, приближаются к этим цифрам Белгород, Московская области. В Калмыкии также привиты более 50% человек. Министр призвал сохранить темпы вакцинации.