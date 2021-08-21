Полиция применила резиновые пули и газ на антиковидных митингах в Мельбурне

В Австралии полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ на антиковидных митингах Фото: REUTERS

В австралийском городе Мельбурн антиковидные протесты закончились столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов.

Протестующий стали закидывать полицию различными предметами, те ответили слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Протестные акции начали после того, как премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс объявил, что изоляция в Мельбурне будет распространена на весь штат. В субботу, 21 августа, в штате зарегистрировали 77 новых случаев коронавируса.

Более 700 дополнительных полицейских штата Виктория были задействованы для сдерживания протестующих. Многие участники протестной акции были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

В начале августа десятки тысяч жителей Франции в 150 городах страны вышли на акции протеста против введения "санитарных паспортов" и отстранения от работы непривитых от коронавирусной инфекции сотрудников. Только за минувшие несколько дней в манифестациях приняли участие более 230 тысяч французов. Наиболее масштабная акция протеста прошла в минувшую субботу в Париже: в демонстрации приняли участие около 17 тысяч жителей французской столицы.