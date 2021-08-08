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В мире8 августа 2021 12:07

В 150 городах Франции прошли протесты против введения «санитарных паспортов»

Десятки тысяч французов вышли на акции против отстранения от работы непривитых сотрудников
Ксения АНУФРИЕВА
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В 150 городах Франции прошли протесты против введения «санитарных паспортов»

В 150 городах Франции прошли протесты против введения «санитарных паспортов»

Фото: REUTERS

Десятки тысяч жителей Франции в 150 городах страны вышли на акции протеста против введения «санитарных паспортов» и отстранения от работы непривитых от коронавирусной инфекции сотрудников. Только за минувшие несколько дней в манифестациях приняли участие более 230 тысяч французов. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает телеканал BFMTV.

Наиболее масштабная акция протеста прошла в минувшую субботу в Париже: в демонстрации приняли участие около 17 тысяч жителей французской столицы. Шествие, как писал сайт kp.ru, в целом прошло спокойно и под контролем многочисленных сотрудников правоохранительных органов, которые только один раз применили спецсредства.

Накануне французский Конституционный совет поддержал расширение действия «санитарных пропусков», которые предполагают наличие вакцинации или отрицательного теста на коронавирусную инфекцию при посещении кафе, ресторанов, торговых центров и даже больниц. Действовать новое требование в стране начнет с 9 августа текущего года.

Полиция Парижа применяет слезоточивый газ для разгона протестующих против введения санитарных пропусков