Российский экологический оператор призвал россиян не разогревать в микроволновке еду в пластиковой упаковке Фото: REUTERS

Российский экологический оператор (РЭО) призвал россиян не разогревать в микроволновке еду в пластиковой упаковке, так как это опасно для жизни.

Гендиректор оператора Денис Буцаев рассказал, что производители выбирают такую упаковку из-за ее дешевизны, но не учитываю незнание людей о правилах использования упаковки.

- Самое простое - разогреть еду прямо в этой же упаковке, однако делать это не стоит. Мы советуем избегать разогревания еды в любой пластиковой упаковке, потому что нет уверенности, что люди каждый раз будут проверять маркировку, тем более что где-то она будет представлять собой пластик неизвестного происхождения, будет непонятно, допустимо ли его греть, — приводит слова Буцаева ТАСС.

Оператор уточнил, что опасными для людей могут быть полистирол и вспененный полистирол. Из первого делают одноразовую посуду, стаканчики для йогуртов, контейнеры для яиц. Из второго — лотки, подложки, боксы. Оба содержат множество токсинов и могут быть опасны при разложении.

Ранее Российский экологический оператор подготовил список товаров и упаковки, рекомендованных к запрету на территории России. Как рассказали в Минприроды, в шорт-листе оказались 28 наименований продукции, наносящей ущерб экологии. В список вошли в основном товары из пластика. Среди них, например: одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов. Также запретить предлагается ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ (термопластичный полиэфир), коробки и пачки для табачной продукции, блистерную упаковку (кроме лекарств), упаковку для куриных и перепелиных яиц и несколько видов пакетов.