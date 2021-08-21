Ангела Меркель считает, что Армин Лашет может стать новым канцлером Германии Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее преемник на посту председателя Христианско-демократического союза Армин Лашет может стать новым немецким лидером.

Во время предвыборного выступления она напомнила, что из 72 лет существования ФРГ более 50 лет ХДС/ХСС выдвигала федерального канцлера.

- Это повод бороться, чтобы за этими <...> годами у власти последовали новые годы. Ради этого мы работаем. Для нашей страны, для ХДС/ХСС, с Армином Лашетом — будущим канцлером Федеративной Республики Германия, — сказала Меркель.

Она отметила, что Лашет уделяет особое внимание достоинству людей и их коммуникации. Именно эти качества определяют и формируют его деятельность, добавила Меркель.

В 2018 году Ангела Меркель подтвердила, что не будет баллотироваться на пост главы кабинета министров на следующих выборах, которые пройдут в ФРГ в 2021 году. Кроме того, после ухода с этой должности она вообще не намерена заниматься политикой. Также политик подтвердила и то, что на декабрьском съезде Христианско-демократического союза (ХДС) не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность председателя этой политической организации.