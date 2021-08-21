Глава Еврокомиссии: ЕС не намерен признавать «Талибан»* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз поддерживает технические контакты с запрещенным на территории России движением «Талибан»*, однако не ведет политических переговоров и не намерен его признавать. Об этом в субботу, 21 августа, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после посещения центра временного приема беженцев из Афганистана в Испании.

- Страны Евросоюза поддерживают оперативные контакты с талибами*. Эти контакты необходимы для спасения жизней. Однако в настоящее время речь не идет ни о каких политических переговорах или признании движения, - отметила она.

Как писал сайт Kp.ru, в ближайшее время талибы* намерены представить новую систему управления Афганистаном. Официальный представитель движения сообщил, что новая форма правления будет защищать интересы всего населения государства. В настоящее время Талибан* обсуждает обеспечение вывода западных войск из страны на мирных условиях.

*Запрещенная в России террористическая организация