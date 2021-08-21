Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Афганистане Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в субботу, 21 августа, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

В первую очередь, главы двух государств обменялись соболезнованиями в связи с крушением на территории Турции 14 августа текущего года самолета Бе-200ЧС Минобороны России, на борту которого были граждане обеих стран. Эрдоган при этом подчеркнул значительный вклад российских лётчиков в борьбу с природными возгораниями и выразил искреннюю признательность за помощь.

- Путин и Эрдоган подробно обсудили ситуацию в Афганистане. Президенты отметили важность обеспечения стабильности и гражданского мира в государстве, а также строгого соблюдения порядка и законности. Они акцентировали внимание на приоритетном характере задач по борьбе с терроризмом и наркоторговлей, - говорится в сообщении.

Президенты России и Турции в ходе телефонного разговора также затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики.

Как писал сайт kp.ru, сегодня глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с руководителем внешнеполитического ведомства Пакистана. Министры также обсудили ситуацию, которая сложилась в Афганистане после захвата власти талибами*.

*Запрещенная в России террористическая организация