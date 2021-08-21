Взрыв гранаты произошел в многоэтажке в Москве, умер подросток. Фото: прокуратура Москвы

В Москве в квартире одного из многоэтажных жилых домов произошел взрыв. В результате происшествия погиб 14-летний подросток. Еще один 12-летний ребенок и взрослый пострадали. Об этом в субботу, 21 августа, сообщается на официальном сайте прокуратуры Москвы.

Сообщается, что трагедия случилась на улице Малая Набережная на северо-западе российской столицы.

Московская прокуратура уже начала проверку. Фото: прокуратура Москвы

- По предварительной информации, в квартире жилого дома произошел хлопок. Пострадали один взрослый и 12-летний мальчик. Подросток в возрасте 14 лет умер на месте происшествия, - говорится в сообщении.

Позже появилась информация о том, что пострадавший при взрыве мужчина умер в машине скорой помощи.

Источник сайта kp.ru в правоохранительных органах сообщил, что предварительной причиной стал взрыв учебной гранаты. После взрыва не последовало возгорания, обрушений и повреждений здания нет.

14-летний мальчик скончался на месте, один мужчина умер в карете скорой помощи. Фото: прокуратура Москвы

Московская прокуратура уже начала проверку по данному поводу. Правоохранители в настоящее время устанавливают обстоятельства и причины взрыва, проводят проверку исполнения требований федерального законодательства. На место приехал исполняющий обязанности Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик.