Пострадавший при взрыве гранаты в Москве мужчина умер в машине скорой. Фото: прокуратура Москвы

Мужчина, который пострадал при взрыве в квартире на северо-западе Москвы, скончался в машине скорой. Число жертв взрыва гранаты увеличилось до двух – на месте погибли 14-летний мальчик. Об этом в субботу, 21 августа, говорится в сообщении на официальном сайте столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в квартире жилого многоэтажного дома на улице Малая Набережная. В результате происшествия 14-летний подросток погиб на месте, взрослый и ребенок в возрасте 12 лет пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение.

- Дополнение: скончался мужчина, - говорится в сообщении правоохранительного органа.

Как писал сайт kp.ru, по предварительной информации, трагедия случилась из-за взрыва учебной гранаты. В настоящее время московская прокуратура выясняет все обстоятельства и причины произошедшего, а также проводит проверку исполнения требований законов.