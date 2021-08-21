Путин на 800-летие Нижнего Новгорода: «Это город, царственно поставленный над всем востоком России» Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поздравил жителей Нижнего Новгорода с 800-летним юбилеем города. Глава государства в своей речи к местным жителям в субботу, 21 августа, отметил, что Нижней Новгород «царственно поставлен над всем востоком» страны.

По словам российского лидера, Нижний Новгород является великим городом, «хранящим ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воле народа России».

- Именно здесь сконцентрирован культурный код, национальная идентичность, мощь и размах российского народа. Их олицетворяют старинные храмы, центры современного искусства, современные предприятия, Ока и Волга, магистрали, которые связывают всю Евразию. Илья Репин когда-то точно подметил, что Нижний - это город царственно поставленный над всем востоком России, - отметил Владимир Путин.

Как ранее писал сайт kp.ru, сегодня российский президент приехал в Нижний Новгород для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных к 800-летию основания города.