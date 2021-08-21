Талибы* через посольство России предложили политическое соглашение лидерам ополчения Фото: REUTERS

Представитель запрещенного в России движения «Талибан»* сегодня посетил российское посольство в Кабуле и попросил через дипломатов РФ передать лидерам ополчения в Панджшерском ущелье, что талибы* хотят достичь с ними политического соглашения. Об этом в субботу, 21 августа, сообщил посол России Дмитрий Жирнов.

Дипломат отметил, что в настоящее время провинция Панджшер осталась единственной точкой Афганистана, неподконтрольной движению.

- В нашем посольстве был высокопоставленный представитель политического офиса талибов*. Он попросил нас передать панджшерцам политический сигнал. Накануне в Панджшер из Кабула перебрался первый вице-президент страны Амрулла Салех. Он провозгласил себя президентом. Также там находится сын экс-командира моджахедов Ахмад Масуд. Они пытаются сколотить народное ополчение, - объяснил Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Талибы* попросили российских дипломатов передать лидерам Панджшера, что представители движения хотят найти мирный путь разрешения ситуации, например через достижение политического соглашения.

Как писал сайт kp.ru, ранее лидер бойцов сопротивления неподконтрольной талибам провинции призвал западные страны помочь им оружием.

* Террористическая организация, запрещенная в России.