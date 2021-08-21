Захарова: Россия оценит позицию стран-участниц «Крымской платформы» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская сторона зафиксирует позицию стран-участниц предстоящего саммита «Крымской платформы» и сделает соответствующие выводы. Об этом в субботу, 21 августа, сообщила официальный представители российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Напомним, так называемый саммит «Крымской платформы» состоится в Киеве 23 августа по инициативе украинской стороны. На нем страны-участницы намерены обсудить вопрос «возвращения» контроля над Крымом. В общей сложности в саммите намерены принять участие около 44 представителей разных государств и международных организаций.

- Москва зафиксирует позицию этих стран и государств и сделает соответствующие выводы. Участника нашу позицию знают. Они получали неоднократные приглашения от России своими собственными глазами увидеть Крым и составить собственное не опосредованное впечатление о полуострове. Настоящая крымская платформа для диалога - это сам полуостров, - отметила Мария Захарова в интервью «Газете.ру».

Представитель МИД РФ напомнила, что накануне глава внешнеполитического ведомства страны назвал данный саммит «ёмко и предельно конкретно – шабаш».