Рогозин: Ракета «Союз-2.1б» отработала штатно

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур Фото: пресс-служба Роскосмоса

Ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Байконур с очередной партией британских спутников связи OneWeb, отработала штатно. Об этом в сообщил генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

«Ракета отработала штатно. Первое включение разгонного блока зафиксировано в расчетное время», - написал глава Роскосмоса на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур в ночь на воскресенье, 22 августа. Запуск состоялся в 01:13 по московскому времени, а через девять минут разгонный блок «Фрегат» с космическими аппаратами отделился от третьей ступени «Союза». Выведение спутников на заданные орбиты должно занять около трех часов и 45 минут, их число в группировке OneWeb возрастет до 288.