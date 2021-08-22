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Наука22 августа 2021 6:24

Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту 34 британских спутника OneWeb

Аппараты были запущены с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1б»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур

Фото: пресс-служба Роскосмоса

К этому часу разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту все группы британских спутников OneWeb, которые в ночь на воскресенье были запущены с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1б». Об этом госкорпорация «Роскосмос» сообщила на своей странице в Twitter.

«Все 34 спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты», - говорится в сообщении российского космического ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур в ночь на 22 августа. Запуск состоялся в 01:13 по московскому времени, а через девять минут разгонный блок «Фрегат» с космическими аппаратами отделился от третьей ступени «Союза».

Сообщалось, что выведение спутников на заданные орбиты должно занять около трех часов и 45 минут, их число в группировке OneWeb возрастет до 288.