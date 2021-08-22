Пушков: Европа расплатится за проигрыш США в Афганистане

Алексей Пушков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Афганистане проиграли прежде всего Соединенные Штаты, однако расплачиваться будет прежде всего Европа. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Политик указал на то, что именно в Европу «пойдет основной поток из тех трех с лишним миллионов покинувших Афганистан мигрантов, о которых говорит глава Еврокомиссии».

Пушков назвал это «разделением труда в духе западного альянса», когда Вашингтон начинает долгие войны, а Европа в результате принимает, обеспечивает и содержит беженцев, которые были вынуждены покинуть свои страны из-за этих войн. Тем не менее, по словам сенатора, это не мешает потом европейцам вновь безропотно поддерживать «очередную американскую военную авантюру».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на предстоящей неделе Евросоюз на встрече «Большой семерки» предложит рассмотреть схему приема беженцев из Афганистана. Как она сообщила, по предварительным оценкам, количество беженцев достигает 3,7 млн человек.

Напомним, в пятницу, 20 августа, представитель гуманитарной организации Emergency заявили, что по меньшей мере 10 тысяч человек пытаются эвакуироваться из аэропорта Кабула.