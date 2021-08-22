Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13.9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире22 августа 2021 9:14

Психиатры оценивают состояние экс-президента Боливии после попытки нанести себе вред в тюрьме

Адвокаты экс-президент ранее просили выпустить Аньес из тюрьмы, указывая на ее проблемы со здоровьем
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жанин Аньес

Жанин Аньес

Фото: REUTERS

Психиатры осматривают бывшего исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес после ее попытки нанести себе порезы в тюрьме. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

«Проводится психиатрическая оценка. Судебно-медицинская экспертиза установит мотивы и психологические характеристики самоповреждения», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее министр внутренних дел Боливии Карлос дель Кастильо заявил, что экс-президент попыталась нанести себе вред. Как уточнил глава МВД, на руке у Аньес были обнаружены небольшие порезы, однако ее здоровью ничего не угрожает.

Адвокаты экс-президент ранее неоднократно просили выпустить ее из тюрьмы, указывая на ее проблемы со здоровьем. МВД Боливии в минувшую пятницу, 20 августа, выпустило заявление, в котором говорилось, что медобследование показало, что бывшая и.о. главы государства не нуждается в госпитализации.

Напомним, осенью 2020 года парламент Боливии потребовал произвести судебное расследование в отношении Жанин Аньес. Политика кроме всего прочего обвинили в геноциде.