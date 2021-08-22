Греция возвела 40-километровую стену на границе с Турцией для защиты от афганских мигрантов

Греция возвела 40-километровую стену на границе с Турцией для защиты от мигрантов Фото: REUTERS

Власти Греции заявили о завершении строительства 40-километрового заграждения на границе с Турцией для пресечения возможного увеличения потока беженцев в Европу со стороны Турции после того, как власть в Афганистане перешла в руки движению «Талибан»*.

Как заявил министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис, страна приняла такие меры для того, чтобы не допустить повторения сценария 2015 года, когда Европа столкнулась с миграционным кризисом, причиной которого стал ряд конфликтов странах Ближнего Востока и Северной Африки.

«Мы не можем сложа руки ждать возможных последствий. Наши границы останутся безопасными и нерушимыми», - приводит издание The Guardian слова греческого министра.

Напомним, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков накануне заявил, что в Афганистане проиграли прежде всего Соединенные Штаты, однако расплачиваться будет Европа, в которую направится «основной поток из тех трех с лишним миллионов покинувших Афганистан мигрантов». Политик назвал это «разделением труда в духе западного альянса»

*Запрещенная в России террористическая организация