Аэропорт Кабула закроют на 48 часов Фото: REUTERS

В воскресенье, 22 августа, аэропорт Кабула закроют на 48 часов, в то время как тысячи человек стоят у его ворот, чтобы покинуть Афганистан.

Как передает местное агентство Khaama Press со ссылкой на Госдепартамент США, аэропорт афганской столицы закрывается для эвакуации тех, кто уже находится не его территории.

В то же время СМИ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании сообщает, что семь афганских граждан погибли рядом с аэропортом Кабула.

Напомним, в минувшую пятницу, 20 августа, военные применили слезоточивый газ, а также вновь открыли стрельбу в воздух для разгона толпы афганских граждан у аэропорта афганской столицы.

Ранее собравшимся вокруг территории аэропорта Кабула гражданским лицам было приказано не толпиться, если у них на руках нет паспорта, а также визы. Как сообщил представитель гуманитарной организации Emergency, по меньшей мере 10 тысяч человек сейчас пытаются эвакуироваться из аэропорта.