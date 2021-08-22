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Наука22 августа 2021 10:38

Следующий запуск спутников связи OneWeb запланирован на 14 сентября 2021

Ранее разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту 34 британских спутника
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Следующий запуск спутников связи OneWeb запланирован на 14 сентября 2021

Следующий запуск спутников связи OneWeb запланирован на 14 сентября 2021

Фото: пресс-служба Роскосмоса

Следующий запуск британских спутников связи OneWeb запланирован на 14 сентября. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщил исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.

Глава компании также выразил благодарность российским партнерам из АО «Главкосмос» за успешный вывод в воскресенье, 22 августа, 34 спутников связи OneWeb на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б».

«Спасибо командам OneWeb, Starsem и нашим российским партнерам из "Главкосмоса" за успешный запуск … Мы вернемся 14 сентября для следующего запуска OneWeb», - написал Исраэль на своей странице в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками связи стартовала с космодрома Байконур в ночь на 22 августа. Запуск состоялся в 01:13 по московскому времени, а через девять минут разгонный блок «Фрегат» с космическими аппаратами отделился от третьей ступени «Союза». Число спутников в группировке OneWeb возросло до 288.