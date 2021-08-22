Мантуров: началась разработка нового самолета "Судного дня" по заказу Минобороны РФ

Денис Мантуров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская авиационная промышленность начала разработку нового самолетом «Судного дня», который придет на замену Ил-80. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров, уточнив, что работы ведутся по заказу Министерства обороны РФ.

«Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство», - сообщил министр в интервью «Интерфаксу», отвечая на вопрос о разработке нового воздушного командного пункта, который заменит Ил-80.

Мантуров также отметил, что авиационная промышленность в России обладает возможностью выпускать самолеты всех классов, в том числе и воздушные суда подобного назначения.

Напомним, ранее появилось сообщение, что в Воронеже начались работы по созданию нового так называемого самолета «Судного дня» – воздушного судна, которое представляет собой мобильный командный центр для управления войсками на случай ядерной войны. По планам он будет способен оставаться в небе несколько дней. Разрабатывается этот самолет на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М.