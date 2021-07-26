В России создадут два новых «самолета Судного дня»

Самолет Ил-96-400 на территории международного аэропорта Внуково Фото: Иван МАКЕЕВ

В Воронеже начались работы по созданию нового так называемого «самолета Судного дня» – воздушного судна, которое представляет собой мобильный командный центр для управления войсками на случай ядерной войны и способно оставаться в небе несколько дней. Разрабатывается такой самолет на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М.

Об этом сообщил журналистам источник в оборонно-промышленном комплексе, уточнив, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получат два таких самолета, а в будущем не исключен заказ и на третий. Проект получил рабочее название «Звено – 3С».

«Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве», - рассказал источник РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что новые самолеты «Судного дня» заменят те, что сейчас есть в распоряжении российской армии – Ил-80, построенным на базе пассажирских лайнеров Ил-86.

Он также отметил, что дальность полета Ил-96-400М будет в два раза больше, чем у его предшественников, а новейший радиокомплекс разрабатываемого самолета позволит доводить приказы войскам, включая стратегическую авиацию, подвижные и шахтные пусковые установки, подводные лодки-носители стратегического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров.

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