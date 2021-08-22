Путин: ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к российской безопасности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье, 22 августа.

Российский лидер также раскритиковал идеи Запада размещать беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу. Как отметил глава государства, Россия не хочет, чтобы под видом беженцев из Афганистана в стране появились боевики.

«Эти ужасы, которые сейчас в Афганистане, не так давно были у нас, и мы не хотим этого возвращения, и элементы такие нам не нужны», - отмтеил российский лидер.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в свою очередь сказал, что днем ранее, 21 августа, начаты контакты с бывшим президентом Афганистана Карзаем.

Напомним, ранее российский лидер заявил о необходимости исходить из реалий, что движение «Талибан»* пришел к власти в Афганистане. Глава государства отметил, что такой подход необходим для того, чтобы не допустить развала этой республики. Глава государтсва также заявил, что успешной операцию в Афганистане назвать нельзя.

*Запрещенная в России террористическая организация