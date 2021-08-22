Путин: Россия является безусловным мировым лидером в сфере боевой авиации

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия является безусловным лидером в сфере боевой авиации, а российские самолеты являются лучшими. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье, 22 августа.

«Что касается боевой авиации, то здесь всему миру хорошо известно: мы являемся безусловными лидерами в сфере боевой авиации», - заявил российский лидер.

Как отметил глава государства, российские боевые самолеты «не просто конкурентноспособные, а лучшие в мире». «Я говорю это без всякого преувеличения. И с чувством гордости за наших авиаторов и авиастроителей», - отметил президент России.

Напомним, накануне глава Минпромторга России Денис Мантуров, сообщил, что по заказу Министерства обороны РФ российская авиационная промышленность начала разработку нового самолетом «Судного дня», который придет на замену Ил-80. Речь идет о воздушном судне, которое представляет собой мобильный командный центр для управления войсками на случай ядерной войны. По планам он будет способен оставаться в небе несколько дней.