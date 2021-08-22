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Политика22 августа 2021 14:53

Путин назвал флаг и гимн нравственным основанием государственности России

Президент поздравил всех россиян с Днем государственного флага
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил, что флаг и гимн страны являются не просто символами РФ, а «моральным, нравственным основанием российской государственности». Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье, 22 августа.

«Флаг, гимн - это символы государства, любой страны, и нашей в том числе, которые подтверждают самостоятельность, суверенитет нашей страны, продолжение традиций. Являются в известной степени моральным, нравственным основанием самой российской государственности», - заявил российский лидер.

Напомним, 22 августа отмечается День государственного флага, установленный в 1994 году указом президент России. В этот день ежегодно по всей стране проходят различные мероприятия, посвященные российскому триколору.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер принял участие в церемонии поднятия флага России по случаю празднования Дня государственного флага в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.