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Политика22 августа 2021 15:33

Зеленский обсудил с Меркель «Северный поток – 2»

Киев по-прежнему считает проект газопровода геополитическим оружием Москвы, заявил украинский лидер
Абдулла ШАКИРОВ
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Зеленский обсудил с Меркель «Северный поток – 2»

Зеленский обсудил с Меркель «Северный поток – 2»

Фото: EAST NEWS

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил вопросы, касающиеся газопровода «Северный поток – 2». Как отметил украинский лидер, Киев по-прежнему считает проект способом геополитического давления со стороны Москвы.

«Мы рассматриваем этот проект только через призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля», – заявил Зеленский на совместном брифинге с Меркель.

По словам президента Украины, в ближайшее время по инициативе Киева пройдут консультации с Европарламентом и правительством Германии по проекту «Северный поток – 2».

Как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский сказал, что надеется на предоставление гарантий энергетической безопасности со стороны Берлина, которые до этого могут быть обеспечены в ходе ее переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По словам украинского лидера, речь может идти о том, что Москва согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться газопроводной системой Украины в Европейский союз.