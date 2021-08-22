Меркель считает, что Европа через 25 лет перестанет зависеть от российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа через 25 лет избавиться от зависимости от импорта российского газа, поскольку к 2050 году она намерена достичь климатического нейтралитета, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Самое позднее, через 25 лет из России в Европу не будет поставляться газ или будет поставляться в очень малом количестве», – сказала политик на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она предупредила Украину о том, что Киев тоже должен быть готовым к такому варианту, и призвала ее развивать источники возобновляемой энергии.

Как писал сайт kp.ru, ранее Меркель заявила, что Украина должна остаться страной-транзитером газа и после запуска «Северного потока – 2».

Напомним, канцлер ФРГ на встрече с Зеленским обещала поддержать новые санкции против России, если Россия будет использовать «Северный поток – 2» в качестве «оружия».