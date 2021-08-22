Зеленский пообещал сделать украинский флот таким же мощным, как 30 лет назад Фото: Facebook Владимира Зеленского

Украина намерена сделать свой Черноморский флот таким же мощным, как 30 лет назад. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Украинский лидер отметил, что Киев хочет «разблокировать черноморский и азовский регионы». По словам Зеленского, Украина попросила помочь в развитии флота Великобританию и Соединенные Штаты. На эту тему украинский лидер планирует поговорить с президентом США Джо Байденом 31 августа 2021 в Вашингтоне.

Кроме того, Зеленский выразил надежду на поставки оружия из ФРГ.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины заявил, что страна построит «большой флот» к 2035 году. По его словам, на Украине сейчас создается инфраструктура для строительства военно-морского флота – малых подлодок, корветов и военных катеров, а также планируется также запустить развитие военно-морских баз.