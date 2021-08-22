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Здоровье22 августа 2021 21:04

МИД РФ: Москва надеется на скорое признание сертификатов вакцинации между Россией и ЕС

Шансы на быстрое урегулирование вопроса есть при условии, если не вмешается политика, отметил замглавы ведомства
Абдулла ШАКИРОВ
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МИД РФ надеется на скорое взаимное признание сертификатов вакцинации Россией и ЕС

МИД РФ надеется на скорое взаимное признание сертификатов вакцинации Россией и ЕС

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия надеется на взаимное признание РФ и Евросоюзом сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Мы рассчитываем на то, что проблема взаимопризнания будет урегулирована достаточно оперативно, если, конечно, не вмешается политика», – сказал замглавы МИД РФ в интервью «Коммерсанту».

Дипломат отметил, что признание ковид-паспортов в интересах обеих сторон, поскольку туристы не должны лишаться возможности посещать музеи, выставки, театры и заведения общественного питания. По словам Грушко, переговоры с Брюсселем продвигаются пока медленно, однако, несмотря на определенные технические трудности, шансы договориться есть.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Евросоюз ведут предметный разговор о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса. Как подчеркнул дипломат, затяжки в этом вопросе имеют явный признак политизации.