Лавров: Россия и ЕС ведут предметный разговор о взаимном признании сертификатов вакцинации

Россия и ЕС ведут предметный разговор о взаимном признании сертификатов вакцинации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия и Евросоюз ведут предметный разговор о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

По словам главы российского МИД, ЕС продемонстрировал политическую волю в этом вопросе, и сейчас стороны решают отдельные технические и правовые вопросы, такие как обеспечение защиты персональных данных и технологической совместимости процедур.

«Рассчитываем, что затяжки, которые имеют явный признак политизации, прекратятся, и мы достигнем договоренности, которая будет отвечать интересам и российских граждан, и граждан стран Евросоюза», – заключил Лавров.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что процесс сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нельзя политизировать.

Как писал сайт kp.ru, Минтуризм Израиля обсуждает с российской стороной возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции.