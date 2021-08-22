«Талибан»* отправил сотни боевиков для захвата провинции Панджшер Фото: REUTERS

Движение «Талибан»* объявило о начале операции по захвату провинции Панджшер, в которой действует сопротивление под руководством Ахмада Масуда.

Как сообщается в Twitter талибов*, движение отправило в провинцию сотни своих боевиков. В сообщении отмечается, что местные власти отказываются отдавать регион мирным путем.

Напомним, ранее талибы* дали лидеру сопротивления Панджшера четыре часа, чтобы отдать провинцию под их контроль. В противном случае террористы пригрозили начать операцию по захвату Панджшера. Масуд отказался сдаваться боевикам движения «Талибан»*, заявив, что жители провинции готовы отстоять ее.

Как писал сайт kp.ru, ранее представитель «Талибана»* посетил российское посольство в Кабуле и попросил через дипломатов РФ передать лидерам ополчения в Панджшерском ущелье, что талибы* хотят достичь с ними политического соглашения.

*Запрещенная в России террористическая организация