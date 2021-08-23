Пушков назвал позицию Германии по «Северному потоку - 2» удобной Фото: Иван МАКЕЕВ

Берлин перестраховался и занял удобную позицию по проекту «Северный поток - 2». Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По словам сенатора, Берлин заявил всем своим союзникам, что не откажется от «Северного потока - 2», поскольку это коммерческий проект, однако если Москва начнёт использовать его как политическое оружие, то в немецкая сторона начнет рассматривать как политический и будут приняты меры.

«Это удобная формула для Берлина, оставляющая ФРГ простор для манёвра: с помощью этой формулы можно договориться с Вашингтоном, вести диалог с Москвой, успокаивать Киев, обосновывать свою позицию в Евросоюзе, да и попытаться утихомирить немецких «зелёных», выступающих против газопровода», — написал политик в своём Telegram.

Пушков отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель и правящая партия ФРГ сохраняет амбивалентность, по крайней мере на уровне риторики, но намеренно не уточняют, какие именно действия РФ будут оцениваться в качестве «политического оружия». Сенатор также указал на то, что новый немецкий канцлер может интерпретировать в «политическое оружие» любой конфликт между Россией и Украиной.

Однако Пушков указал на одну проблему - Германии позарез нужен российский газ, иначе газопровод уже давно был бы закрыт. Поэтому, считает сенатор, дальнейшее использование формулировки «политическое оружие» в отношении «Северного потока - 2» будет зависеть от «будущей конфигурации европейских энергетических полей», а также отношений с Вашингтоном и вариаций диалога с Россией.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что утверждения о зависимости Европы от России из-за «Северного потока – 2» не имеют оснований отметив, что речь идет «исключительно» о коммерческом и взаимовыгодном проекте.