Лавров: утверждения о зависимости Европы от РФ из-за "Северного потока - 2" не имеют оснований

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Заявления, что проект газопровода «Северный поток – 2» усилит зависимость Европы от поставок российского газа, не имеют оснований. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что речь идет «исключительно» о коммерческом и взаимовыгодном проекте.

«Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны. Более правильно, на наш взгляд, говорить о позитивной взаимозависимости – ведь Россия тоже заинтересована в том, чтобы европейцы приобретали ее товары, в данном случае – энергоресурсы», - заявил глава МИД РФ в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Лавров заявил, что с вводом в эксплуатацию «Северного потока – 2» устойчивые поставки газа потребителям Европы можно будет осуществлять по «кратчайшему пути», что в итоге приведет к снижению «экологического следа» от транспортировки.

При этом, российский министр напомнил, что Москва не отказывается от соблюдения имеющихся договоренностей по поставкам газа в Европу, а «странам-транзитерам в будущем придется конкурировать за право транзита, а не пытаться диктовать собственные условия».

Глава МИД РФ также выразил уверенность, что новый газопровод укрепит стратегическую энергобезопасность Европы на десятилетия вперед. «Именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твердо выступают за завершение строительства газопровода», - отметил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что строительство «Северного потока – 2» близится к завершению, осталось 15 километров по морю. Российский лидер также заявил о готовности России транзитировать газ через территорию Украины и после 2024 года, отметив, что это вопрос «чисто коммерческого характера».