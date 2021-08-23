Премьер Словении: страны ЕС не договорились о готовности принимать афганских беженцев

Премьер Словении: в ЕС нет консенсуса о готовности принимать афганских беженцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между странами Европейского союза нет не только консенсуса, но даже никакого большинства в пользу приема афганских беженцев, а решать этот вопрос должны сами члены блока. Такое заявление сделал премьер-министр председательствующей в Совете стран союза Словении Янез Янша в ответ на высказывание главы Европарламента Давида Сассоли.

«Вообще говоря, государства-члены ЕС должны решать, хотят ли они получить новую волну миграции или нет. В настоящее время нет ни консенсуса, ни квалифицированного большинства, ни большинства в целом, чтобы это сделать», - написал глава правительства Словении в Twitter.

Незадолго до этого Янша написал другой твите, в котором заявил, что долг Европейского союза и Словении заключается не в том, чтобы «помогать и платить каждому на нашей планете, кто бежит, вместо того чтобы сражаться за свою родину». В ответ Сассоли заявил, что решать, как Евросоюз будет действовать в ситуации с Афганистаном, должна не только одна Словения.

Напомним, накануне сенатор Алексей Пушков заявил, что в Афганистане проиграли прежде всего США, однако расплачиваться будет Европа, в которую направится «основной поток из тех трех с лишним миллионов покинувших Афганистан мигрантов». Политик назвал это «разделением труда в духе западного альянса».