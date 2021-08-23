Аномальная жара установится в Поволжье, Западной Сибири и на Урале до конца рабочей недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аномальная жара установится в Поволжье, на юге Западной Сибири и Урале до конца рабочей недели. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Необычайно высокие температуры наблюдаются в Поволжье и на Урале, эта ситуация будет продолжаться», - приводит ТАСС слова специалиста.

Согласно прогнозам, в течение всех рабочих дней в Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на шесть градусов, а в Уральском федеральном округе, на юге Западной Сибири, в том числе в Тюменской и Омской областях, температура будет превышать норму на восемь - одиннадцать градусов. «Жара колоссальная», - добавил синоптик.

По данным синоптиков, в Омской области температура достигнет 31-33 градусов, как и в Ханты-Мансийском автономном округе, а вот в Свердловской и Курганской областях температура поднимется до 36 градусов, в Башкортостане – до 38-40 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики сообщили о «погодном проклятии» на юге России, отметив, что холодный фронт из Европы вновь активизировал «черноморскую депрессию».