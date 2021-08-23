Немецкого журналиста удивил "будничный прием" Меркель в Киеве Фото: REUTERS

Немецкий журналист Йорг Бланк удивился, как скромно в Киеве встречали канцлера Германии Ангелу Меркель. По его мнению, это может говорить о политических планах Украины.

На кадрах из киевского аэропорта, которые разместил Бланк в своей публикации в Twitter, можно увидеть, что прилетевшего главу немецкого правительства встречали всего несколько человек, среди которых не было первых лиц Украины.

«Будничный прием канцлера в Киеве. Не было даже мэра Киева Виталия Кличко, хотя он планировал приехать», - написал он.

Бланк также напомнил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский обвинил Меркель в «неэффективной политике» по отношению к Москве. «Он делает ставку на "Зеленых" в следующем федеральном правительстве?» – считает немецкий журналист.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко завил, что его не пустили встречать канцлера Германии в аэропорту украинской столицы. При этом он уверен, что по протоколу как глава столицы он должен встречать немецкого канцлера, как это было во время ее прошлых визитов в Киев.