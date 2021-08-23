В Ватикане допустили отречение Папы Римского от престола из-за плохого здоровья

Папа Римский может отречься от Святого престола из-за плохого здоровья Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск может отречься от Святого престола, понтифик уже высказал намерение уйти, сообщили источники в Ватикане.

Причиной отречения является плохое состояние здоровья Папы. В июле ему провели операцию на кишечнике, после которой глава Римской католической церкви стал чувствовать себя хуже, пишет газета Libero.

В 2022 году Франциску исполнится 85 лет – столько же было его предшественнику Бенедикту XVI, когда тот отрекся от Апостольского престола, отмечается в сообщении.

Напомним, 4 июля 2021 Папа Римский успешно перенес операцию на кишечнике. Вмешательство врачей было плановым, врачи провели операцию в связи с дивертикулярной болезнью сигмовидной ободочной кишки.

Зимой 2021 медики рекомендовали Франицску сесть на диету, чтобы облегчить боли в спине. Тогда стало известно, что настоятель Святого престола давно страдает от ишиаса (воспаления седалищного нерва), который дает беспокоит понтифика постоянными болями в спине. Одно время из-за обострения болезни он был даже вынужден пропускать важные мессы.