Причина ЧП с самолетом-амфибией на Москва-реке: борт столкнулся с бревном Фото: скриншот

В понедельник, 23 августа, частный самолет - амфибия упал в Москву-реку недалеко от подмосковной Коломны. На аэродроме Северка, откуда взлетел частный лайнер «Комсомольской правде» сообщили, что борт столкнулся с бревном при взлете.

На аэродроме Северка также рассказали, что в результате происшествие нет погибших - все живы. По их данным, при взлете лайнер столкнулся с бревном.

По данным источника ТАСС, причиной происшествия могла стать ошибка пилотирования. «По предварительным данным, причина падения самолета - амфибии заключается в ошибке пилотирования», - заявил собеседник агентства, уточнив, что воздушное судно перевернулось во время посадки на воду.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, в понедельник, 23 августа, частный самолет - амфибия упал в Москву-реку. Воздушное судно упало около подмосковной Коломны.